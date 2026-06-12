反对川普家族开发度假村 阿尔巴尼亚再掀抗议

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（法新社地拉那11日电） 阿尔巴尼亚民众抗议川普家族在当地的开发度假村计画，数千名民众今天再度走上首都地拉那街头，这是最近一连串示威活动的最新一波。

逾一周以来，首都地拉那（Tirana）每天都有示威活动，指控川普的女儿伊凡卡（Ivanka Trump）和夫婿库许纳（Jared Kushner ）主导的开发案破坏了环境。

抗议人士指出，这项耗资约46亿美元、位于亚得里亚海岸保护区的开发计画，对当地环境与舄湖构成重大威胁，而舄湖对候鸟至关重要。

开发商打算将共产时代旧军事基地萨赞岛（Sazan Island）开发为观光胜地，此岛目前无人居住。

今晚集会和过去一样，抗议群众沿着地拉那主要大道，前进至政府总办公大楼。

抗议队伍举着标语牌，上面写着：「阿尔巴尼亚是非卖品」，他们要求总理拉玛（Edi Rama）下台。

学生巴帕（Teftalia Papa）在人潮拥挤的马路上告诉法新社说：「我们不希望这种投资，它会破坏我们的环境，永久改变这个地方。」

这项计画对环境可能的冲击，已引发欧盟警告，指这可能会拖慢阿尔巴尼亚加入欧盟的进程；而进入欧盟正是拉马的主要政治目标。

拉玛曾多次淡化抗议者的疑虑，坚称此案尚未批准，民众没有理由担心。（编译：纪锦玲）