反对川普馆藏宝剑赠英王 艾森豪总统图书馆馆长去职

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿2日电） 美国媒体今天披露，艾森豪总统图书馆馆长因反对美国总统川普上月赴英进行国是访问，以馆藏宝剑赠予英王查尔斯三世（King Charles），已经于本周离职。

美国艾森豪总统图书馆（Eisenhower Presidential Library）馆长阿灵顿（Todd Arrington）告诉哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News），他在被告知要「主动辞职或者被开除」后，已经于9月29日去职。

艾森豪总统图书馆位于前美国总统艾森豪（Dwight D. Eisenhower）的故乡堪萨斯州阿比林（Abilene），隶属于美国国家档案和纪录管理局（National Archives and Records Administration，NARA）。

川普政府据称要求将艾森豪的一把宝剑赠予英王查尔斯三世，以象徵美英关系，以及纪念两国在二战期间的伙伴关系，而遭到阿灵顿的反对。

艾森豪于1953年担任美国总统，在此之前曾任盟军统帅，带领盟军对抗纳粹德国。

川普政府最后以西点军校（West Point）捐赠的一把艾森豪总统时期的宝剑复制品，送给英王查尔斯三世。西点军校正是艾森豪展开军旅生涯的起点。

「纽约时报」（New York Times）报导，阿灵顿遭撤换也可能与艾森豪总统图书馆新教育中心的规画讨论有关。

白宫未立即对法新社记者寻求置评做出回应。

在联邦政府任职数十年的阿灵顿，此时请辞，正值川普1月重返白宫后，对美国文化机构展现前所未有的掌控。川普大量开除许多传统无党派或跨党派机构董事会人选，以安插自己的盟友掌权。