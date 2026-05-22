发布羞辱影片引发舆论沸腾 以色列驱逐加萨船队人士

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（法新社耶路撒冷21日电） 在国际社会对加萨（Gaza）船队维权人士遭拘留期间所受待遇爆发强烈抗议后，以色列今天表示，已将所有被以色列军队抓捕的外籍维权人士全数驱逐出境。

约430名来自世界各国的活动人士18日在海上被拦截后，被关押在以色列的拘留所中。当时他们正进行一连串试图突破巴勒斯坦领土封锁的最新尝试。

以色列极右翼国家安全部长班吉维尔（Itamar Ben Gvir）昨天发布了一段影片，显示被拘留的活动人士双手被绑、额头贴地，引发了国际广泛谴责和外交强烈反弹。

在驱逐出境之前，班吉维尔发布的影片标题写着「欢迎来到以色列」，并显示这位部长在被拘留的活动人士中叫嚣并挥舞以色列国旗，此举引发义大利、西班牙、澳洲、加拿大等世界各国政府的强烈谴责。

他在国内也受到了总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和外交部长萨尔（Gideon Saar），以及美国驻以色列大使赫克比（Mike Huckabee）的批评。

以色列外交部发言人马莫斯坦（Oren Marmorstein）今天表示：「这场政治作秀的船队所有外籍维权人士都已被逐出以色列。」

他补充说：「以色列不会允许任何违反对加萨合法海上封锁的行为。」

代表船队成员的法律中心今天稍早表示，大多数人正从以色列最南端的拉蒙机场（Ramon Airport）「在被驱逐出境的途中」。

人权组织「阿达拉」（Adalah）表示，这些活动人士被关押在靠近加萨的尼格夫沙漠（Negev Desert）的以色列凯齐奥特（Ktziot）监狱。

土耳其已宣布将派遣包机前往以色列，以遣返土耳其公民和来自第三国的参与人士。

阿达拉发言人表示，来自埃及的活动人士已被转移到埃及与以色列边境的塔巴（Taba），而来自约旦的活动人士则被转移至阿卡巴（Aqaba）。