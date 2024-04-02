发文暗挺还不够 富豪马斯克会砸钱支持川普吗？

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（法新社华盛顿1日电） 世上数一数二的富豪马斯克（Elon Musk）说，美国大选他不会直接支持拜登或川普━但其实只要看他在社群媒体X上的发文，就不难看出他心向共和党。

背负着数以百万计美元官司的川普需要钱，何况他还准备打一场美国史上最昂贵的选举。

马斯克能拯救川普吗？

最近接受美国有线电视新闻网（CNN）前主播勒蒙（Don Lemon）访问时，身为X老板的马斯克表示，他正在「疏远」拜登，还坚称他「不太可能」为任何竞选活动做出贡献。

如果马斯克选择支持某位候选人，「我会非常详细地解释我为什么支持」。

但对于密切关注马斯克的人而言，这似乎有点偏离他几天前说要远离争论的坚定承诺。而根据「华盛顿邮报」（The Washington Post）报导，川普正在打电话给多位亿万富翁，希望他们打开支票簿，救他一把。

川普和马斯克是世上锋头最健、争议最大的两个人，但他们的看法并不总是一致。川普并不相信特斯拉（Tesla）执行长马斯克倡导的电动车，马斯克则是在川普2016年至2020年担任总统期间和他保持距离。

共和党初选时，马斯克还与川普之外的参选人眉来眼去，在佛州州长迪尚特（Ron DeSantis）和企业家拉马斯瓦米（Vivek Ramaswamy）初选落败前表达对他们的支持。

观察家一致认为，川普对马斯克上述动作保持沉默，为的就是希望拿到他的钱。

「华盛顿邮报」透露，马斯克上月参加在佛州举行的亿万富翁早餐会，会上川普向一群金主推销自己。

各方揣测随之而来，但马斯克说，「那只是一场早餐会」。

抛开钱不谈，马斯克的政治倾向，明显可为川普拉抬声势。他经常在社群媒体高谈毫无根据的阴谋论、恶意散布假讯息，还有与川普如出一辙的右翼观点，尤其是在移民问题上。

美国无党派媒体倡议组织「自由媒体」（Free Press）高级法律顾问贝纳维德斯(Nora Benavidez) 说，不论捐不捐钱，「马斯克的影响力，都非常强大」。