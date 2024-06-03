取代哈玛斯治理加萨 以色列称正研拟替代方案

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（法新社耶路撒冷2日电） 以色列国防部长葛朗特今天称，他们会评估取代由哈玛斯（Hamas）治理加萨（Gaza）的替代方案。

以色列国防部长葛朗特（Yoav Gallant）在声明中说：「在我们展开重要军事行动的同时，国防机构也正评估取代哈玛斯执政的替代方案。」

葛朗特说：「我们将继续围困（加萨）地区，以将哈玛斯逼出当地，并派部队进驻，以组建足以威胁哈玛斯的政府。」他并未详述可能的替代方案。

有伊朗撑腰的哈玛斯矢言要消灭以色列，自2006年赢得国会选举，并与西方国家支持的巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）安全部队发生短暂内战后，便于2007年起就一直统治加萨地区。

根据以色列媒体，在美国总统拜登提出结束以哈战争的框架协议后，葛朗特也是成员之一的以色列战时内阁，可望于当天稍晚举行会议。哈玛斯目前暂且对拜登停火协议表示欢迎，但并未表示可能会下台还是自愿缴械。

葛朗特在以色列国防军（IDF）南方司令部发声明表示，以色列的军事行动及建立替代政府的潜力，将有助推翻哈玛斯当局，并救回人质。

他说：「在为使战争结束过程的任何阶段，我们都不会接受哈玛斯对加萨的统治。」