受社群平台故障作梗 川普反击拜登国情咨文不如预期

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（法新社华盛顿7电）美国总统拜登（Joe Biden）今天发表大选前的最后一场国情咨文演说，他虽未直接点名前总统川普（Donald Trump），但从演说一开始猛烈抨击的目标明确指向「他的前任」，将其视为民主和自由世界秩序的敌人。

在拜登发表国情咨文演说之际，川普也准备在其创立的保守派平台「真实社群」（Truth Social）发文回应拜登对他的抨击。不过，该平台因技术问题一度当机，加上川普出乎预料不愿以相同力道回应拜登，导致反击拜登的成效不如预期。

拜登在国情咨文演说中提到「我的前任」（my predecessor）多达13次，他抨击川普反对北大西洋公约组织（NATO）的言论，并涉入指称选举诈骗的不实陈述，从而引发2021年1月6日国会山庄遇袭事件。

美国总统一般会避免让国情咨文演说变成选举造势大会，但显然拜登一开始就乐意在各种内政问题上向川普叫阵。

川普向来听不进任何批评，他之前保证在拜登发表国情咨文演说期间，在Truth Social发文回呛。

不过，川普的即时评论最终变成一场尴尬的错误。在拜登发表国情咨文前，Truth Social网站已因为技术性问题故障，在整场演说的多数时间都未能恢复运作，时而正常、时而断讯。

尽管Truth Social出现技术问题，川普仍对拜登的外表和举止发表评论，例如批评他的头发和在他脸上发现的口红印，还大肆抨击拜登在演说中咳嗽一事。

川普也转向谈论政策。当拜登提到COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情时，川普将美国复原归功给自己；他炮轰拜登放任高通膨问题，并抱怨电动车相关议题及拜登在帮助退役军人方面的纪录等等。

川普并未直接回应拜登最尖锐的批评，只是得意洋洋地发文说：「『盲目反川普症候群』（Trump Derangement Syndrome）！」