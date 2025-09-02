The Swiss voice in the world since 1935

受调查办公室秘密恋情　雀巢执行长遭开除

此内容发布于
2 分钟

（法新社日内瓦1日电） 瑞士食品巨擘雀巢公司（Nestle）今天以「与直接下属有秘密恋情」为由，解除执行长弗雷克斯（Laurent Freixe）职务，人事令即刻生效。

这家生产Nespresso胶囊咖啡与KitKat巧克力棒的跨国企业表示，解雇弗雷克斯是经过调查之后决定的。

雀巢迅速采取行动，经董事会通过，指派Nespresso咖啡部门执行长纳瓦帝尔（Philipp Navratil）接替弗雷克斯一职。

雀巢声明指出：「公司对弗雷克斯与直接下属一段秘密恋爱关系进行调查，而决定让他离职，此一行为已违反雀巢的商业行为守则。」

董事会表示，这项调查是由董事长柏尔克（Paul Bulcke）及首席独立董事伊斯拉（Pablo Isla）监督，并有外部律师的协助。

柏尔克在声明中表示：「这是一个必要的决定。雀巢的价值观与公司治理是我们企业坚实的基础。我感谢弗雷克斯多年来的付出。」

弗雷克斯是雀巢老将，自1986年加入法国雀巢。他负责欧洲业务直至2014年，期间带领公司度过2008年开始的次贷危机与欧债危机。在晋升总公司执行长之前，他领导拉丁美洲事业部。

弗雷克斯在2024年9月意外接任执行长，肩负重振雀巢食品及日用品消费疲软的重任。

雀巢旗下品牌还包括普瑞纳（Purina）宠物食品、美极（Maggi）高汤块、嘉宝（Gerber）婴儿食品及奈斯奎克（Nesquik）巧克力饮品。

去年，雀巢股价大跌近1/4，让瑞士国内大感忧心，因为瑞士养老基金对雀巢投资甚多。（编译：纪锦玲）

