叙利亚临时总统任命新政府

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（法新社大马士革29日电） 叙利亚临时总统夏拉（Ahmed al-Sharaa）今天宣布成立由亲密盟友主导的新临时政府，成员包括一位女性，取代长期统治者巴夏尔．阿塞德（Bashar Assad）垮台以来的看守政府。

新内阁原定在本月初发布。去年12月8日巴夏尔．阿塞德被推翻、14年内战结束后，叙利亚新领导人寻求重新团结和重建叙利亚及其机构。在最近的宗派流血事件之后，国际社会呼吁叙利亚实现包容性过渡。

夏拉的亲信继续担任关键职务，外交部长席巴尼（Asaad al-Shibani）和国防部长阿布卡斯拉（Murhaf Abu Qasra）都续任，综合情报局局长哈塔布（Anas Khattab）则被任命为内政部长。

叙利亚少数群体基督教教徒之一、也是长期反抗巴夏尔．阿塞德的资深反对派人士卡巴瓦特（Hind Kabawat），获任命为社会事务和劳工部长，这是夏拉任命的第一位女性。

内战期间在反抗军控制地区工作的叙利亚反对派救援组织「白盔」（White Helmets）领导人沙雷（Raed Saleh）被任命为紧急情况和灾害防救部部长。

现在主导叙利亚的伊斯兰主义政府矢言保护少数群体，特别是在本月稍早，阿塞德家族的什叶派分支阿拉维派（Alawite）枪手与推翻巴夏尔．阿塞德的逊尼派民兵发生战斗、导致平民遭屠杀之后。

去年12月，以巴席尔（Mohammed Bashir）为首的看守政府获任命领导这个国家，直至组成新内阁。新内阁原本预定在3月1日宣布。