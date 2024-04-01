叙利亚北部热闹市场遭汽车炸弹波及 酿8死23伤

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（法新社贝鲁特31日电） 一个战争观察组织表示，叙利亚北部城镇一个市场发生汽车炸弹爆炸事件，造成8人丧生、20多人受伤。此一地区由亲土耳其势力所控制。

叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）表示，阿勒坡省（Aleppo）阿萨兹（Azaz）「有汽车炸弹在热闹的市场中央爆炸」，造成至少「8人死亡、23人受伤」。

叙利亚人权了望台组织总部位于英国，在叙利亚境内拥有广泛消息来源网络。这个组织表示，阿萨兹的这场爆炸造成了「重大损失」并引发了火灾。

法新社记者看到紧急救援人员在现场抢救，并看到一辆被摧毁的汽车残骸。

叙利亚2011年镇压和平抗议活动后，叙利亚战争就此爆发，并升级为卷入圣战士（jihadists）和外国军队的致命冲突。

这场战争已造成超过50万7000人死亡，数百万人流离失所，并严重破坏了叙国的基础设施和工业。

土耳其已在叙利亚发动一连串军事攻势，其中大部分是针对库德族（Kurdish）民兵，指其与「库德工人党」（PKK）有关联。库德工人党已在土国境内发动数十年的叛乱。

土耳其军队及其在叙利亚的代理人握有大片边境地区，包括阿萨兹等几个主要城镇。（译者：纪锦玲)