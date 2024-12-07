叙利亚南部2省眼看也快失守 政府军宣称重新部署

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（法新社大马士革7日电） 叙利亚政府军今天说，他们正在南部的德拉省和斯威达省「重新部署」。战争观察团体先前通报，政府军已失去对德拉省大部分地区的控制，当地是2011年反对派起义的摇篮。

叙利亚陆军暨武装部队中央司令部在国营媒体发表的声明中说：「我们在德拉省（Daraa）和斯威达省（Sweida）操作的部队正在重新部署和转移阵地，并在沿线…建立1道安全隔离线，因为几个偏远的军队检查站先前遭到恐怖分子袭击。」

总部设在英国的战争观察团体「叙利亚人权了望台组织」（Syrian Observatory for Human Rights）昨天晚间表示，德拉省90%以上的地区已落入当地反抗派系控制，包括首府德拉市。

另据叙利亚人权了望台组织的说法和叙利亚媒体报导，在隔邻的斯威达省，有几个检查站已被当地武装分子夺下，省长、警长、典狱长及当地执政党复兴党（Baath Party）领导人都已撤守办公室。

斯威达省是叙利亚少数民族德鲁士族（Druze）主要居住地带，当地1年多来持续出现反政府示威。

叙利亚反抗军上周发动突袭，攻下位于西北部的关键大城阿勒坡（Aleppo）和哈玛（Hama），并在荷姆斯（Homs）附近与政府军交战。政府军今天则在声明中声称，他们「在与恐怖组织的对战中」，正「开始重新控制荷姆斯省和哈玛省」。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）