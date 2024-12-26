叙利亚安全部队扫荡阿塞德残余

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（法新大马士革26日电） 叙利亚国营媒体报导，效忠叙利亚前总统阿塞德的部队昨天击毙14名员警后，叙利亚安全部队今天向盘据叙国西部托土斯省的亲阿塞德战士发动攻击。

叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）表示，安全部队在托土斯市（Tartus）的行动造成3人死亡，并说他们都是效忠垮台总统阿塞德（Bashar al-Assad）前政权的武装分子。

官方媒体叙利亚新闻社（SANA）说，这项攻击已顺利使得部分战斗人员缴械，并说攻击行动的目标是恢复托土斯的安全与稳定以及民众的平安。

叙利亚人权了望台组织说，托土斯省是阿塞德的教派阿拉维派（Alawite）大本营，近日当地情势令人深感担忧，25日过渡政府试图逮捕一名与前政府恶名昭彰监狱有关联的官员，造成14名员警和3名枪手在基尔贝特马萨（Khirbet al-Maaza）被击毙。

此外，据一段影音画面显示，位于叙利亚西部的其他多个城市和乡镇25日爆发与前述14名员警遭击毙无关的抗争，一座阿拉维教派神龛遭到攻击，叙利亚人权了望台组织表示，在荷姆斯市（Homs），一名示威者被安全部队开枪击毙。