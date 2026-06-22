叙利亚总统夏拉驳斥川普言论 否认有意介入黎巴嫩局势

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（法新社大马士革21日电） 美国总统川普近日暗示叙利亚可能以军事行动介入黎巴嫩局势后，叙利亚总统夏拉今天接受媒体访问驳斥这个说法，称叙利亚寻求与黎巴嫩重建关系和两国经济命脉。

法新社报导，川普（Donald Trump）稍早接受福斯新闻（Fox News）访问谈到以色列与黎巴嫩政军组织真主党（Hezbollah）交战，他表示对「以色列无法击溃真主党感到失望」，强调他很快会将这项任务「交给叙利亚」。

夏拉（Ahmed al-Sharaa）今天接受杜拜麦什赫德（Al Mashhad）电视台专访时澄清，「我们向美国提议，（以色列与真主党）战争必须停止」，他补充说「必须要有涉及经济、政治及社会层面的不同解决方案，以及重建叙利亚与黎巴嫩两国关系及重要的经济命脉」。

在叙利亚长达10多年内战中，真主党一直支持时任叙利亚总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）政权，这使夏拉和2024年11月底推翻阿塞德的叙利亚新政权对真主党深怀敌意。

美国与以色列2月28日联手空袭伊朗，击毙前伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。真主党发射火箭弹攻击以色列以示报复，以军随后空袭黎巴嫩并扩大地面作战，将黎巴嫩卷入中东战争。

伊朗与美国于美东时间17日签署一项旨在终止包括黎巴嫩冲突在内中东战争的谅解备忘录（MOU）后，以色列与真主党已同意19日起停火。