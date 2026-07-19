古巴异议艺术家艾坎塔拉获释 流亡美国安抵迈阿密

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（法新社迈阿密18日电） 知名古巴异议艺术家艾坎塔拉（Luis Manuel Otero Alcantara）在服刑5年之后，今天从哈瓦那搭机赴美，安抵佛州迈阿密。华府敦促古巴当局应释放仍遭羁押的700多名政治犯。

古巴当局于2022年判处艾坎塔拉「侮辱国家象徵、藐视政府、扰乱公共秩序」等罪名，处以5年徒刑。而国际特赦组织（Amnesty International）则认定艾坎塔拉为良心犯。

根据他的友人、活动人士罗慕斯（Anahely Ramo）分享给法新社的机场画面，艾坎塔拉已从哈瓦那（Havana）搭乘短程航班，抵达美国迈阿密（Miami）。

艾坎塔拉是自学成才的行为艺术家、雕塑家与画家，他在2020年声名鹊起，被视为古巴街区「圣伊西德罗运动」（San Isidro Movement, MSI）的领导人物。

圣伊西德罗运动由古巴一些无党派艺术家、音乐家、作家及记者组成的草根团体，最初是为了抗议古巴政府所颁布的法令，规定所有艺术活动须事先经过政府文化部门的审查与授权。

随着抗争扩大，圣伊西德罗运动成为古巴极为罕见的异议团体，致力为古巴人民争取言论自由与艺术创作权。

2021年7月艾坎塔拉被捕，当时他正要离家、准备去参加一场史无前例的大规模抗议活动。

他的友人在艾坎塔拉坐牢时代为管理他的脸书帐号， 帐号贴文说：「古巴艺术家艾坎塔拉受到5年不公不义的监禁，他终于获释了。」

贴文并说，艾坎塔拉已获美国签证，并计划当晚在迈阿密演出行动艺术。

华府对艾坎塔拉抵达表示欢迎，并说哈瓦那当局迫害他、囚禁他，只因他「胆敢想像一个自由的古巴国度」。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）在声明中表示，这位艺术家的抗争运动「成为希望的灯塔」，并说「艾坎塔拉唯一的『罪行』，就是拒绝沉默，他以艺术表现来争取古巴人民每天的基本自由，那是百姓近70年来被剥夺的权利」。

卢比欧也呼吁古巴释放「遭不公义关押」的700多名政治犯。

艾坎塔拉是古巴新一代异议运动最具代表性的人物之一，2024年获颁挪威的拉夫托人权奖（Rafto Prize），获奖理由是「透过艺术勇敢抗衡威权主义」。

根据数则脸书贴文，艾坎塔拉先前被关押于古巴警戒等级最高的监狱，他能获释的条件，就是永远不得返回古巴。

古巴官方指控他受华府指使，企图动摇古巴共产政权。

本月7日，他被移监到国家安全机构的处所，当时距服刑期满仅两天，当局也未提供他的下落，让友人十分担心。

目前正是哈瓦那与华府关系高度紧绷之际，而艾坎塔拉这时候获释了。

根据人权团体统计，古巴目前仍有700至1000名政治犯遭囚禁。（编译：纪锦玲）