只有数分钟撤离 西班牙野火灾民抓了随身物品就跑

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（法新社维拉曼塔26日电） 西班牙野火肆虐，村民接获紧急撤离令时，往往只有几分钟收拾随身物品，有人甚至来不及带走日常用药，不少受灾户已连穿4天脏衣，只盼能尽快回家。

50岁的康加查（Olga Congacha）在路旁受访时表示：「所有人都必须迅速撤离村子，情况非常危急，人人都吓坏了…我和丈夫带上所有能抓到的东西离开，就是我们的重要文件和几件衣服。」

警方今天让她短暂返家拿取手术前所需的药物，她发现房子已被一层灰烬覆盖。

西班牙中部的野火已烧毁数万公顷土地。西班牙生态转型部长阿格森（Sara Aagesen）今天表示，马德里附近的野火是西班牙近年规模最大的一起。

84岁的费拉斯柯（Roberto Velasco）带着一个小行李和硬碟，里面装有他住在西班牙50年来，与智利家人的旧信件存档和纪念品。

费拉斯柯在马德里北部一处体育馆内的临时安置中心表示：「我不知道该带什么，我以为整栋房子都会烧掉。」

在另一处避难所里，81岁路易斯（Jose Luis）紧盯着手机萤幕，画面中显示他住家周围的监视器画面，如今晴空万里，庭院里的橡皮水管还散落在他离开时的位置。

他和妻子在手机收到撤离警报后，短短几分钟内仓皇撤离，几乎什么都没带。

70岁玛嘉莉塔（Margarita）指着T恤上污渍，表示这件衣服已连穿了4天，她女儿海伦娜（Helena）则说：「我们走的时候只穿着身上的衣服，还以为隔天就能回家了。」