台湾国防部：中共军演95机舰船台海周边活动

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（法新社台北2日电） 中共昨天对台发动军演，台湾国防部表示，自昨天上午6时至今天上午6时，侦获共机76架次，其中逾越海峡中线及进入北部、中部、西南及东部空域37架次，并侦获共舰15艘、公务船4艘，总计95机舰船持续在台海周边活动，国军严密监控与应处。

中共东部战区昨天称组织陆海空军与火箭军等兵力，在台湾周边展开联合演训。国防部昨天表示，研析共军威胁与后续可能行动后，国军已执行「立即备战操演」因应，截至昨天下午3时30分止，中共山东号航舰编队作战舰8艘位于台湾鹅銮鼻东南方约220�苫疃�。

根据国防部今天公布的「中共解放军进入台海周边空域活动示意图」，昨天上午7时10分至昨天下午5时10分，在台湾海峡空域侦获中共37架次主、辅战机，其中27架次逾越中线。

国军于昨天上午7时25分至昨天晚间6时30分，在台湾北部空域侦获中共15架次主、辅战机及无人机；另于昨天上午10时20分至昨天晚间8时10分在台湾西南空域侦获中共4架次辅战机；并于昨天下午1时15分至下午4时15分在台湾东南空域侦获6架次主战机。

此外，国防部于昨天上午10时至下午4时20分，在台湾防空识别区（ADIZ）之外的台湾东南方侦获中共14架次主战机及直升机，根据国防部昨天所公布资讯，该处中共主战机及直升机的活动，即为山东号航舰编队的舰载机活动情况。

国防部指出，国军运用任务机、舰及岸置飞弹系统严密监控与应处。