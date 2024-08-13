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台湾奥运代表团凯旋 3架F-16战机伴飞迎接

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（法新社台北13日电） 台湾空军3架F-16战机在总统赖清德指示下，今天清晨5时17分在台湾西南上空待命，迎接载着台湾奥运代表团的长荣班机后，施放热焰弹欢迎台湾英雄凯旋，并持续伴飞到上午6时11分。

台湾总统府表示，赖清德特别指示派3架F-16战机伴飞迎接台湾英雄，并在领空施放热焰弹，感谢选手们为台争光，同时感谢教练、医护、后勤团队的辛劳付出。

台湾国防部说，奥运台湾代表队选手载誉而归，选手在国际赛场上为国争光，展现奋战到底决心，足为民众学习典范，国防部对任何兵力派遣，都依据相关规定办理，在不影响战备任务的情况下，缜密规划执行。

台湾选手在这届巴黎奥运拿下2金、5铜，是台湾参加奥运史上次佳成绩。

参加巴黎奥运的台湾代表团选手日前已陆续返台，今天上午抵台的选手人数最多。

包括拳击国手林郁婷、吴诗仪、陈念琴、黄筱雯、甘家葳、赖主恩等，以及田径选手彭名扬、有「台湾最速男」之称的杨俊瀚、「桌球一姐」郑怡静等选手都在班机上。

林郁婷在巴黎奥运57公斤级决赛勇夺金牌。她与阿尔及利亚女子拳击选手克莉芙（Imane Khelif）在这次奥运无端卷入性别风波，源起国际拳击总会（IBA）去年以两人未能通过一项资格检测为由，取消她们参加世界锦标赛的资格。这项检测认定两人拥有XY性染色体（通常男性拥有XY性染色体），但国际拳总未就这项检测予以明确说明。

国际奥林匹克委员会（IOC）去年取消对国际拳总的认证，指称国际拳总腐败、管理不善，因此国际拳总无法承办奥运赛事，奥运拳击比赛改由国际奥会组成的拳击工作小组负责。

林郁婷接受媒体联访表示，这段时间发生过很多事情，但为了专心比赛，她把社群、媒体都关闭，身为一个选手要好好专注比赛拿到最高荣誉，展现出台湾最强大的力量与精神，这是她想要做的事，让大家可以认识台湾，感谢大家给予的鼓励以及贴身团队的支持，让她的成绩与努力可以被看见，让世界知道台湾在哪里。

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