台湾总统盼140亿美元美军购案「尽速」获批

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（法新社台北18日电） 台湾总统赖清德今天表示，他希望美国能「尽速」批准价值140亿美元的军售案，并重申台湾「拒绝与中国统一」。

台北当局高度仰赖华府的支持，以应对来自北京日益增加的压力。

赖总统今天在台北首次与国际媒体茶叙时表示：「我们希望相关军购案能尽速获得批准。」

他强调：「台湾守护国家安全、维护民主自由生活方式，以及拒绝统一和中国共产党统治的努力，不应该被视为对中国的挑衅，或是区域的麻烦制造者。」

美国在外交上正式承认中国，但受国内法律约束，必须向台湾提供自我防卫的手段。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）本月曾表示，这笔拟议中的140亿美元军售方案目前「正在审议中」；美国官员5月曾透露，美方当时正在评估美国的武器库存是否足以因应其在伊朗的军事行动。

赖总统领导的政府已誓言，今年要将整体的国防支出提升至国内生产毛额（GDP）的3%以上。政府已提出1.25兆元新台币（约400亿美元）的武器采购计画，其中包括美制武器以及台湾自制的无人机等项目。

然而，台湾立法委员对于应该投入多少预算来提升防卫能力存在分歧。在立法院拥有席次优势的在野党，上个月通过了一项250亿美元的特别国防预算，将赖总统执政党所寻求的金额削减了1/3。

赖总统表示，美国对台湾安全的承诺「维持不变」，并说双方「对于强化安全、加速强化台湾自我防卫能力的目标一致」。

台湾行政院今天通过了一笔2100亿元新台币（约66亿美元）的追加预算，将用于发展自制无人系统。先前国防部曾表示，遭到删减后的预算「不足以全面建构国军的整体作战能力」。

赖总统今天也指出，中国在东协国家日本与菲律宾谈判台湾以东附近海域的海事边界时「施加了压力」。东京与马尼拉5月底曾表示，双方将开始进行正式谈判，以划定两国之间专属经济海域（EEZ）和大陆棚的海事边界。中国则称该谈判「非法」，并宣称对相关海域拥有排他性的控制权。

赖总统今天表示：「中国不仅仅是在对台湾施压，也在对印太地区的其他国家施压。」他指出，中国在东海、南海和台湾海峡的军事扩张已经延伸至西太平洋，且「各种形式的胁迫手段仍持续增加」。

对于中国海事主张的共同担忧，促使日本与菲律宾近年来的关系更加紧密。