史上头一遭 各国启动化石燃料淘汰谈判

afp_tickers

2 分钟

（法新社哥伦比亚圣马塔27日电） 超过50个国家的代表28日在哥伦比亚召开会议，在当前伊朗战争与全球能源危机背景下，首次针对淘汰导致地球暖化的化石燃料举行国际会谈。

来自各国的部长与气候特使齐聚哥伦比亚港市圣马塔（Santa Marta），希望藉由这场首届会议重振淘汰化石燃料的进程。

这场为期两天的会议走联合国气候峰会之外的路线，反映各界对于联合国气候峰会在解决化石燃料议题成效有限而日益不满。

英国气候特使凯特（Rachel Kyte）今在圣马塔接受法新社访问时说：「能不用再去争辩『我们是否真的需要做这件事』，大家似乎都感到耳目一新。」

当各国政府代表今天陆续抵达时，气候运动人士和原住民族团体也在这座加勒比港市的街头与沙滩上发起反对化石燃料的抗议，而远方海面上则可见满载煤炭的运输船只。

这场会议预料不会产生具约束力的承诺，但会由一个科学小组提出建议，呼吁与会国家考虑中止任何新化石燃料开发计画，并提出其他相关提案。

出席名单包括化石燃料生产大国加拿大、挪威、澳洲，以及石油出口大国奈及利亚、安哥拉及巴西。

他们与欧盟主要能源消费国、仰赖燃煤的新兴市场如土耳其和越南，以及极易受到气候冲击的小型岛国一同参与。

全球最大温室气体排放国，包含美国、中国和印度等都缺席，石油资源丰富的海湾国家也未参加。