史托腾柏格：北约能安然度过美法政治风暴

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（法新社布鲁塞尔27日电） 在法国与美国选举登场前，北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格今天表示，北约军事联盟具有「韧性」，能够安然度过强国政坛的一切变化。

法、美两国今年选举事关重大，且极右派候选人都扮演主要角色，他们向来敌视北约，还以与北约主要敌人俄罗斯关系良好出名。

史托腾柏格（Jens Stoltenberg）今天接受法新社访问时说：「事实证明，当各国要选择留在北约，接受北约提供的保护和安全，抑或是要选择削弱北约并退出时，它们会选择北约。」

「我们已证明自己非常有韧性，因为团结显然符合我们的利益。」

史托腾柏格做上述发言不久后，美国总统拜登（Joe Biden）与前总统川普（Donald Trump）将为军事强权美国11月的总统大选进行首次辩论。

史托腾柏格表示：「我预期，不论美国选举结果为何，美国都将继续作为北约的坚定盟友，因为这样符合美国的安全利益。…强大的北约对欧洲有益，对美国也有益。」

北约主要盟邦法国几天后也将举行国会选举，而且可能出现二战结束后第一个极右派政府。不过极右派「国民联盟」（National Rally）党主席巴德拉（Jordan Bardella）已放软政党立场，保证会遵守法国的国际承诺，其中包括对北约的承诺。

另外，针对乌克兰战况，史托腾柏格则表示，俄罗斯部队虽然在乌国战场上占有优势，但没有能力大幅挺进，乌克兰正以深入打击俄境，造成俄军重大损失。

他说：「我们未掌握任何其他迹象，或是有理由相信，俄罗斯具备能够取得重大突破的能力和实力。」

曾任挪威总理的史托腾柏格带领北约度过冷战结束后最重要的10年。今年10月他将卸任，将北约秘书长职位交棒给荷兰总理吕特（Mark Rutte）。