叶伦北京行 敏感经济议题一览

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（法新社华盛顿3日电） 美国财政部长叶伦去年访问中国后，世界两大经济体虽恢复例行谈话也避免紧张局势升级，但随着两国争夺先进技术霸权、力拼供应链安稳无虞，在多个经济议题上仍针锋相对。

叶伦（Janet Yellen）即将于4日抵达中国，以下为她可能面临的议题：

●工业产能过剩

华府援引太阳能和电动车等绿能产业为例，说中国生产的廉价商品有涌入全球市场的疑虑。

华府智库大西洋理事会（Atlantic Council）表示，中国各大银行加速提供新贷款给境内制造业者，2023年第3季新增贷款较前一年增加近7000亿美元，且利率往往低于市场行情。

新工厂所生产商品包罗万象，从电动车到电池都有，让外界担心中国内需恐无法消化殆尽，而须仰赖全球市场来吸收。

亚洲社会政策研究所（Asia Society Policy Institute）副所长柯特勒（Wendy Cutler）表示：「这影响到的不仅是美国和欧洲等先进国家，也包括许多开发中国家。」

中国体认有产能过剩的风险，但目前还不清楚北京当局是否会采取具体措施因应这项问题。

●企业待遇

中国美国商会（AmCham China）2月发布的商业调查显示，1/3的企业表示，相较于本土企业，外资受到中国当局较多不公平待遇。

这个问题其实是老生常谈，外资在市场准入和监管执法上一向受到不公平待遇。

叶伦接下来访问广州时，预计将与美国企业的代表会面，听取他们的各项顾虑。

她去年12月曾敦促呼吁中国改变由国家驱动经济的作法，进而改善中国对外资的吸引力。

她这句话时机很巧妙，因为此时的中国正因经济成长预料将放缓，而试着吸引外资。

●国家安全

国家安全对美中经济关系也至关重要。华府力推的「小院高墙」（small yard and high fence）政策已引发北京警告。

今年2月，美国总统拜登发布行政命令，目的在避免中国等国家存取美国敏感个资。

去年8月，美国财政部还接获指令订定计画，禁止美国投资流向中国的某些敏感技术领域。这项命令限制美企对中国的半导体与人工智慧（AI）等领域的投资，并要求美国投资者向财政部通报属于受限类别的投资。

中国外交部长王毅已警告说，华府在AI上的做法可能会犯下新的历史错误。

国安考量也是迫中国字节跳动从TikTok撤资，并对联网汽车展开调查的原因之一。

●「友岸外包」和竞争

另一个紧张领域则与华府「友岸外包」（friendshoring）策略有关，也就是在盟友和合作伙伴之间寻找关键供应链。

尽管叶伦曾说世界够大，足以让美中繁荣发展，但中国总理李强却抨击，西方炒作的「降依赖、去风险」是「伪命题」。

美中之间的竞争近年来逐渐白热化。在美国，拜登政府加强限制中企取得先进半导体，强调这类举措目的在维持美国在这个领域的霸主地位。

而在中国，北京当局则是不甘示弱发动了反制措施，宣布管制对制造半导体至关重要的利基金属出口，同时禁止国内重要基础建设使用美商美光科技（Micron）生产的记忆晶片。