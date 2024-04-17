叶伦：美国未来几天将进一步制裁伊朗

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（法新社华盛顿16日电） 伊朗上周末对以色列发动史无前例的攻击后，美国财政部长叶伦（Janet Yellen）今天警告，伊朗将受到进一步制裁，并预期华府将在「未来几天」采取更多行动。

美国当局一直在利用经济手段来对抗伊朗的活动，瞄准其无人机和飞弹计画，以及对巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）等的资助。

但叶伦在记者会上警告，从周末伊朗的空袭到「青年运动（Huthi）在红海的攻击，伊朗的行动威胁地区稳定，并可能导致经济溢出效应」。

她在国际货币基金（IMF）和世界银行（World Bank）本周在华府举行的春季会议上表示：「我完全可以预期，我们将在未来几天对伊朗采取更多制裁行动。」

叶伦表示，财政部将会毫不犹豫与美国盟友合作，「利用我们的制裁力量，继续阻断伊朗政权的恶意和破坏稳定的活动」。

她补充说，「所有阻断恐怖主义资金的选项」都将纳入讨论。

以色列和哈玛斯在加萨持续数月的战争，引发区域暴力事件，伊朗代理人和盟友涉入其中，他们声称采取行动是为了声援加萨走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人。

但随着伊朗首次直接对以色列发动攻击，以报复4月1日对其大马士革领事馆的致命攻击，紧张局势加剧。世界各国领导人担心冲突会扩大，呼吁双方克制。

叶伦今天没有透露具体行动的细节，但指出华府一直在削弱伊朗出口石油的能力，还说「我们可以做更多的事情」。