叶伦：联准会降息是正面讯号 看到美经济软着陆

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（法新社华盛顿19日电） 美国财政部长叶伦（Janet Yellen）今天表示，联邦准备理事会（Fed）本周决定大幅降息，这对美国经济现状来说，是个「非常正面的讯号」。

在美国通膨降温下，联准会昨天选择大幅降息两码，这是自2020年以来首度调降利率。

法新社报导，叶伦在华府一场活动中表示：「这反映出联准会的信心，认为通膨已降低，重回2%目标的轨道上；而通膨风险确实已显着减少。」

叶伦说：「与此同时，我们的就业市场仍然强劲。」

她又说，在强劲的就业市场背景下成功地降低通膨，也即经济软着陆，「正是我们在经济中所看到的」。

美国总统拜登（Joe Biden）今天在另一场演讲中表示：「联准会降息并不是胜利的宣言，而是进步的宣言。」

他在非营利组织「华府经济俱乐部」（Economic Club of Washington DC）的演讲中表示，这是美国已进入复苏新阶段的讯号，但他强调仍有更多工作要做。

在拜登与叶伦上述谈话之前，共和党总统候选人川普（Donald Trump）昨天指称联准会的决定，若不是对「非常糟糕」的经济作反应，就是在「玩弄政治」。

较低的利率有助降低借贷成本，在11月大选前，这可视为对执政当局的利多消息，而副总统贺锦丽（Kamala Harris ）正是民主党的总统候选人。

不过，联准会主席鲍尔（Jerome Powell）在宣布降息后强调：「我们不服务任何政客、任何政治人物、任何理念、任何议题。」

拜登在演讲中表示，联准会的独立性对国家有利。（译者：纪锦玲）