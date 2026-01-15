叶门分离组织领导人朱拜迪失踪后首发声 吁支持者走上街头

（法新社杜拜15日电） 阿拉伯联合大公国支持的叶门主要分离主义组织「南方过渡委员会」领导人朱拜迪今天透过电视频道发表声明，呼吁支持者明天在亚丁（Aden）举行抗议活动。这是他失踪逾一周以来首次公开发声。

法新社报导，亲分离派的「亚丁独立频道」（Aden Independent Channel）在社群平台X发文转述，南方过渡委员会（STC）领导人朱拜迪（Aidarous Al-Zubaidi）呼吁「南部地区人民明天在亚丁集会」。

朱拜迪在叶门被指控犯下叛国罪，并已被解除「总统领导委员会」成员身分。「总统领导委员会」（Presidential Leadership Council, PLC）领导国际承认的叶门政府。

朱拜迪的部队本月初遭亲沙乌地阿拉伯的军队迅速击败后，他于利雅德会谈前夕出逃，其行踪至今仍众说纷纭。沙乌地阿拉伯官员指出，朱拜迪在其部队被逐出叶门南部占领地区后，已逃往阿拉伯联合大公国。南方过渡委员会官员坚称，他仍在叶门境内。

根据亚丁独立频道，朱拜迪同时呼吁示威者支持分离主义者于本月宣布成立独立国家的宣言，并要求释放目前被关在沙乌地阿拉伯的分离运动成员。

「南方过渡委员会」一直试图重建1967年至1990年间存在的「南叶门」（South Yemen）国家。