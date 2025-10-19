叶门叛军「青年运动」突袭联合国驻点 工作人员无恙

（法新社沙那18日电） 叶门叛军「青年运动」（Houthi）今天突袭联合国在当地的一处办公大楼。联合国官员表示，组织员工目前均安全无恙。

最近几个月，伊朗支持的此一叶门叛军集团在其控制区域逮捕数十名联合国工作人员。

根据联合国资料，自8月31日以来，共有21名联合国人员被捕，另有23名国际非政府组织现任与前任成员遭羁押。

联合国驻叶门协调员发言人阿兰（Jean Alam）表示：「我们可以证实『真主虔信者』（Ansar Allah）－青年运动的正式名称，其安全人员未经授权闯入联合国驻沙那（Sanaa）办公区域，建物内有15名联合国的国际工作人员。」

「根据最新消息，办事处所有员工目前均平安无恙，且已与家属取得联系。」

阿兰表示此事件仍在进行，联合国正采取一切必要措施。

据联合国指出，叶门叛军曾于8月31日闯入位于沙那的联合国办事处，拘留超过11名员工。

联合国秘书长发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）今天发表声明指出：「我们会持续呼吁，立即释放我们53名遭任意拘留的同仁。」

杜雅里克的发言系回应叶门叛军领袖侯瑟（Abdul Malik al-Houthi）16日的电视谈话。侯瑟当时宣称他的部队已瓦解「最危险的间谍集团」，并指该集团与世界粮食计划署（World Food Program）、联合国儿童基金会（UNICEF）等人道组织有关。

杜雅里克表示，相关指控「危险且不可接受」。