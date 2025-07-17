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叶门叛军称对以色列机场发射飞弹 以军：已拦截

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（法新社沙那16日电） 在以色列军方表示，拦截了一枚自阿拉伯半岛国家叶门发射的飞弹后，伊朗支持的叶门叛军「青年运动」（Houthi）今天声称，曾对以色列主要民用机场发射飞弹及无人机。

「青年运动」军事发言人萨雷亚（Yehya Saree）今晚宣布，该组织以祖菲卡（Zulfiqar）弹道飞弹及无人机，攻击以色列特拉维夫附近的班古里昂机场（Ben Gurion Airport）。

萨雷亚同时宣布，「青年运动」也对以色列军事设施及埃拉特港（Eilat）发动无人机袭击。

自2023年10月巴勒斯坦组织哈玛斯（Hamas）突袭以色列引发加萨战争以来，「青年运动」以声援巴勒斯坦为由，多次向以色列发射飞弹与无人机。

以色列则发动数次报复性空袭，包括本月稍早空袭叶门港市荷台达（Hodeidah）。以军表示:「在以色列多处地区响起警报后，军方拦截了一枚自叶门发射的飞弹」。

此外，叶门亲政府部队今晨表示，查扣一批从伊朗运往「青年运动」、重达750公吨的武器。美国中央司令部（US Central Command）赞扬这项行动，称之为「历来所查获最大规模的伊朗先进常规武器」。（实习编译：陈彻/核稿：陈政一）

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