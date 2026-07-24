叶门叛军袭油轮引发全球领袖关切 美伊又互呛

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（法新社德黑兰23日电） 背后有伊朗撑腰的叶门叛军「青年运动」（Houthi）袭击沙乌地阿拉伯油轮、推升油价飙涨后，伊朗与美国今天双双扬言加强攻击对方。

美国总统川普表示，美国将追究伊朗对青年运动行动的责任，并警告伊朗与青年运动都将很快遭到「重大军事惩罚」。

国际原油基准布伦特原油价格今天飙破每桶100美元，为5月以来首见，涨幅达7%。青年运动在红海（Red Sea）攻击油轮后，全球领袖纷纷表达关切。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）警告：「情势正逐渐失控，濒临令人难以想像的局面。」

他在联合国安全理事会会议上说：「一场危机助长另一场危机，一波升温引发下一波升级。」

欧洲中央银行（ECB）总裁拉加德（Christine Lagarde）也警告「能源冲击可能进一步加剧」并且推升通货膨胀，加深外界揣测欧元区9月可能升息。

德国国防部长佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）同时警告，这将对仰赖石油进口的经济体造成「严峻后果」，并表示「目前没有任何迹象显示能够达成停火，更遑论和平」。

美国和伊朗停火仅维持短短几周便在本月稍早破功，战事再起，双方争夺全球能源运输要道荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）控制权，使得中东地区再度陷入混乱。

根据伊朗国家电视台报导，伊朗军方发言人阿克拉米尼亚（Akraminia）表示：「只要美国持续攻击我国基础设施和沿海地区，我国武装部队的报复性攻击就会继续下去。」

青年运动本周加入冲突，宣布封锁沙乌地阿拉伯港口，并声称对油轮发动攻击。

约旦和科威特双双通报拦截来袭目标。伊朗军方与伊斯兰革命卫队（IRGC）则称攻击目标是约旦与科威特的美军设施。

长期居中斡旋青年运动与沙乌地冲突的阿曼对红海局势表达高度关切，并表示他们正致力促成双方恢复谈判。