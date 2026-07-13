叶门政府军空袭叛军青年运动机场 内战局势升温

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（法新社沙那13日电） 国际认可的叶门政府今天宣布空袭首都沙那的机场，叛军「青年运动」则将此次袭击归咎于叶门政府的盟友沙乌地阿拉伯。这是叶门当局与叛军多年来最大规模的冲突升温。

沙那目前由亲伊朗的青年运动（Houthi）掌控，而获得国际承认的叶门政府则在叶门南部的亚丁（Aden）运作。该政府受到沙乌地阿拉伯及其他波斯湾国家支持。

叶门政府今天指出，他们发动攻击，是为了阻止一架伊朗班机降落在沙那。

在那之前，叶门政府曾试图说服前往伊朗首都德黑兰参加已故最高领袖葬礼的青年运动代表团，改搭叶门的飞机返国，但青年运动不同意。

叶门国防部表示：「受伊朗政权支持的青年运动恐怖主义民兵组织，阻挠叶门国籍航空的飞机降落在首都沙那，同时执意允许一架伊朗飞机侵犯叶门领土；因此，机场跑道遭到攻击。」

青年运动旗下的马西拉电视台（al-Masirah）稍早则报导：「沙乌地侵略势力袭击沙那国际机场的起降跑道。」

过去几天双方紧张情势不断升温。本月稍早，青年运动指控沙乌地攻击一架在沙那降落、并载运代表团离开沙那的伊朗班机。

当时青年运动曾扬言，若沙乌地再次侵犯其空域或试图发动攻击，将打击沙乌地的机场及关键资产。

这波最新冲突令外界担忧，在多年相对平静后，青年运动可能对沙乌地重启攻击。