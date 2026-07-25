叶门青年运动：袭击沙乌地红海石油设施

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（法新社沙那25日电） 与伊朗结盟的叶门叛军「青年运动」今天声称，他们袭击了沙乌地阿拉伯在红海沿岸的石油设施，并扬言若再遭沙乌地攻击，将升高报复行动。

青年运动（Houthi）军事发言人萨里（Yahya Saree）透过预录影片发布声明说，该组织发射无人机与飞弹，袭击了石油巨擘沙乌地阿美石油公司（Saudi Aramco）在吉赞（Jizan）和扬布（Yanbu）营运的设施。

这份声明还扬言，「在未来数小时及数天内…我们将扩大行动并升级攻势」。