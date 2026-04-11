吉布地总统连任 将展开第6任期

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（法新社吉布地10日电） 非洲国家吉布地高龄78岁的现任总统盖雷（Ismail Omar Guelleh）今天宣布胜选，将展开他的第6个任期。

盖雷在社群媒体上发文宣布「连任成功」。今天举行的选举初步结果显示，他以压倒性优势领先几乎没有知名度的对手。

盖雷已用铁腕统治这个拥有100万人口的小国长达27年。他善于利用吉布地的关键地理位置，将国家打造成一个国际军事和海运枢纽，进而打响名号。

吉布地2万3000平方公里的国土境内，驻扎着来自法国、美国、中国、日本和义大利的军事基地与部队，产生了丰厚的财政、安全与政治利益。

根据选委会公布的计票结果，在已开出的约6%选票中，法新社统计显示盖雷得票率超过96%，这使他稳稳迈向延长任期之路。

政党「统一民主中心」（Unified Democratic Centre）党魁萨玛塔（Mohamed Farah Samatar）仅获得约3.5%的选票，且这个政党在国会中并无席次。

盖雷在2021年的上一次选举中，因多数反对派抵制，以超过97%的得票率胜出。他曾宣布将于今年卸任，但去年11月的一项宪法修正案取消了总统候选人75岁的年龄上限。

自1999年接替吉布地首任总统艾普狄唐（Hassan Gouled Aptidon）以来，盖雷几乎未面临任何有力的反对。他曾任艾普狄唐的幕僚长。

2005年，盖雷在无人竞争的情况下连任成功。

一些人认为，他的参选为动荡的非洲之角地区带来「稳定」，但分析人士指出，这主要是由于缺乏一个能被各方一致接受的继任者所致。