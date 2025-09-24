吉米金摩重返深夜节目：无意嘲笑柯克遇害

（法新社好莱坞23日电） 美国知名脱口秀主持人吉米金摩因评论保守派网红柯克遇刺，主持的深夜电视节目遭停播近一周，他今天重返萤光幕时在开场独白中哽咽地表示，他从未打算拿柯克遭杀害的事开玩笑。

美联社报导，吉米金摩（Jimmy Kimmel）说：「我并不奢望改变任何人的看法，但我确实想澄清一些事，因为这对我作为一个人而言很重要，那就是，希望你们明白，我从未有意拿一名年轻男子遭谋杀的事开玩笑。我不认为这有什么好笑的。」

他又说，他并非想把「…一名显然心理状况严重失衡人士的行为」归咎于任何特定团体，「这与我想传达的看法正好相反」。他说，他明白他上周发表的言论，让部分观众「觉得不合时宜或措辞不清，或者两者皆是」。

不过他没有为此道歉。他批评停播「吉米夜现场」（Jimmy Kimmel Live!）的美国广播公司（ABC）附属电视台。代表ABC约1/4电视台的两大集团Sinclair与Nexstar，于16日命令旗下电视台停播吉米金摩的节目。

吉米金摩说：「这是不合法的。这不符合美国精神。这是不美国的。」

这起事件引发关于言论自由以及总统川普（Donald Trump）是否能监管记者、评论员甚至是喜剧演员发言的全国讨论。吉米金摩因评论柯克遇害遭到批评后，ABC于17日停播吉米金摩的节目。但在遭到母公司迪士尼（Disney）强烈反对后，电视网又让吉米金摩回归。

吉米金摩感谢许多声援者，包括历任深夜节目主持人，还有上周慰问他的西雅图一家广播电台前老板。他也特别提到不是他喜剧节目粉丝，但却挺身捍卫他有发言权的各界人士，包括德州联邦参议员克鲁兹（Ted Cruz）。

他说：「他们公开反对这届政府，这需要勇气。他们做到了，应该获得肯定。」