同意援乌武器可攻俄 泽伦斯基赞美决定

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（法新社斯德哥尔摩31日电） 美国决定放宽对乌克兰使用美援武器攻击俄罗斯境内目标的限制，乌国总统泽伦斯基今天称赞这是「往前迈进一步」。

华府昨天允许乌克兰在与俄国边境地区使用美国武器，保护乌克兰东部哈尔科夫州（Kharkiv）。美国先前担心授权这类攻击可能会使北大西洋公约组织（NATO）卷入与俄国直接冲突，如今克服这些疑虑。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）访问瑞典首都斯德哥尔摩时称赞美方的决定。他说：「这是朝目标往前迈进一步…使我们能够保护住在边境村庄的人民。」

德国今天也表示，已允许乌克兰以他们交付的武器，朝俄罗斯的目标发射。

德国总理萧兹（Olaf Scholz）发言人希伯许特莱（Steffen Hebestreit）表示，乌克兰有权根据国际法自卫，免受来自俄罗斯境内、邻近乌国边境的袭击。

他说：「因此，乌方也可使用为此目的提供的武器…包括我们提供的武器。」

俄国克里姆林宫（Kremlin）昨天指责西方「让紧张局势进入新一轮的升级」。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天表示，美国制造的武器「已经被用来试图攻击俄罗斯领土」。

他说：「这是相当有力证据，显示美国涉入这场冲突的程度。」

但北约秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）在捷克首都布拉格举行北约外长会议期间向记者发言，对此回应说：「这是（俄罗斯）总统蒲亭（Vladimir Putin）和莫斯科方面力阻北约盟国支持乌克兰自卫的一部分。」

他说：「乌克兰有权自卫，我们也有权帮助乌克兰。」

然而北约成员国之间在这个问题上出现歧见。

义大利外交部长塔加尼（Antonio Tajani）表示：「对义大利来说，是不可能（同意）在乌克兰境外使用我们的武器。」

他说：「我们不是在对抗俄罗斯，我们是在保护乌克兰，这是不一样的。」