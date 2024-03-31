名表未申报疑涉贪遭搜索 秘鲁总统猛批检警行动

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（法新社秘鲁首都利马30日电） 秘鲁当局调查贪腐，突袭式地搜查总统博鲁阿尔特（Dina Boluarte）的办公室及寓所，要寻找她公开佩戴、疑似未公开申报的名贵劳力士手表，此举遭博鲁阿尔特猛烈的抨击。

数周前传出，博鲁阿尔特遭疑在政府任职期间，是否有非法致富的情形，于是有了这个戏剧性的行动。电视画面显示，行动人员撬开博鲁阿尔特住家大门。

博鲁阿尔特2022年12月掌权，至今仍十分不受欢迎。她并未解释是如何获得那些劳力士（Rolex）名表，仅表示那是辛勤工作的成果。

在调查人员突袭其住家时，博鲁阿尔特于总统府向全国发表谈话时说：「今天早上采取的举措是武断、不符比例原则、而且滥用权力。」

博鲁阿尔特的律师表示，警方在她的办公室发现了那些手表。

律师卡斯塔内达（Mateo Castaneda）告诉广播电台RPP：「他们没有拿走那些表，只是记录并拍照。一共有约10只手表，其中有些不错，但我不能说是不是劳力士。」

博鲁阿尔特已表示，在她4月5日向检方提出宣誓声明前，不会公开谈论此事。

新闻节目La Encerrona本月揭露博鲁阿尔特在前总统卡斯蒂约（Pedro Castillo）政府担任副总统、2021年担任发展部长期间于公开场合佩戴豪华名表，引发关注，当局展开了调查。

今天的搜查行动由警方和检察官办公室联手进行，并由电视频道Latina转播。

政府调查人员在今天的突袭行动中，包围博鲁阿尔特位于利马（Lima）苏尔基约区（Surquillo District）的房子，警方则是封锁了周遭的交通。 在此之前，博鲁阿尔特请求给予更多时间来回应传票的要求、以提供手表的购买证明，但遭检察官拒绝。

检方还要了解她是否有申报那些劳力士表。