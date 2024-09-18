立足瑞士 报道世界
登录

呼叫器惊爆事件增至12死 近300人情况危急

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社贝鲁特18日电） 黎巴嫩卫生部今天表示，昨天呼叫器惊爆事件死亡人数已增至12人，包括两名儿童；2750到2800名伤者当中有近300人情况危急。

以色列16日宣布把打击巴勒斯坦伊斯兰激进运动哈玛斯（Hamas）盟友的黎巴嫩什叶派基本教义民兵组织真主党（Hezbollah）纳入其加萨战争目标，数小时后，数以百计这种无线装置昨天在黎巴嫩各地同时发生爆炸。

以色列对此一史无前例攻击迄无评论。

黎巴嫩卫生部长阿比亚德（Firass Abiad）今天将这起事件死亡人数从9人更新为12人，并表示有2750人到2800人受伤。

阿比亚德在记者会中说，「在跟所有医院进行核对之后」，死亡人数更新为12人，「包括两名儿童」。

死者包括一名男孩、一名女孩，以及4名任职贝鲁特南郊私立医院的医务人员。这些医务人员身边也有呼叫器。

阿比亚德表示，「攻击规模庞大…半小时内」就有约2800名伤者涌入黎巴嫩各地医院。

呼叫器是在真主党主要据点的贝鲁特南部，以及黎巴嫩东部和南部等地爆炸。

他说，黎巴嫩东部贝卡谷地（Bekaa Valley）的一些伤患被转送叙利亚医治，其他伤患则将被后送到伊朗。

阿比亚德指出，南部约有750名伤者、贝卡谷地约有150人、贝鲁特及贝鲁特南郊共有约1850人。他说，「快300名伤患情况危急」，他们脸部、脑部出血。

阿比亚德说：「急诊病患不全是年轻人，我们也有看到儿童和老人。」

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

你所在国家应采取哪些措施保护生物多样性？

在瑞士，三分之一的物种和一半的自然栖息地濒临威胁。瑞士人将于9月22日就生物多样性动议进行全民投票。

参与讨论
44
43 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

如今，瑞士和美国可以相互学习什么？

社交媒体对公共辩论的影响和日益加剧，世界两极分化愈演愈烈。面对这一现实，所有民主国家都必须自问，要用什么理念来赢得公民信任。

参与讨论
7
12 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
52
76 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团