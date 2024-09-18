呼叫器惊爆事件增至12死 近300人情况危急

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（法新社贝鲁特18日电） 黎巴嫩卫生部今天表示，昨天呼叫器惊爆事件死亡人数已增至12人，包括两名儿童；2750到2800名伤者当中有近300人情况危急。

以色列16日宣布把打击巴勒斯坦伊斯兰激进运动哈玛斯（Hamas）盟友的黎巴嫩什叶派基本教义民兵组织真主党（Hezbollah）纳入其加萨战争目标，数小时后，数以百计这种无线装置昨天在黎巴嫩各地同时发生爆炸。

以色列对此一史无前例攻击迄无评论。

黎巴嫩卫生部长阿比亚德（Firass Abiad）今天将这起事件死亡人数从9人更新为12人，并表示有2750人到2800人受伤。

阿比亚德在记者会中说，「在跟所有医院进行核对之后」，死亡人数更新为12人，「包括两名儿童」。

死者包括一名男孩、一名女孩，以及4名任职贝鲁特南郊私立医院的医务人员。这些医务人员身边也有呼叫器。

阿比亚德表示，「攻击规模庞大…半小时内」就有约2800名伤者涌入黎巴嫩各地医院。

呼叫器是在真主党主要据点的贝鲁特南部，以及黎巴嫩东部和南部等地爆炸。

他说，黎巴嫩东部贝卡谷地（Bekaa Valley）的一些伤患被转送叙利亚医治，其他伤患则将被后送到伊朗。

阿比亚德指出，南部约有750名伤者、贝卡谷地约有150人、贝鲁特及贝鲁特南郊共有约1850人。他说，「快300名伤患情况危急」，他们脸部、脑部出血。

阿比亚德说：「急诊病患不全是年轻人，我们也有看到儿童和老人。」