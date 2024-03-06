命印度撤军后 马尔地夫与中国签署防卫协议

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（法新社马尔地夫首都玛莱5日电） 马尔地夫国防部今天表示，已和中国签署一份「军事援助」协议。这个幅员虽小但处于战略位置的群岛国家，先前下令印度驻军撤离。

亲中国的马尔地夫总统穆伊祖（Mohamed Muizzu）去年靠着反印度的政见取得政权，他先前下令赶人后，约89名驻扎当地的印度军事人员将于5月10日前全数撤离。

马尔地夫国防部今天表示，昨天晚间已与北京签署一份「就中国提供军事援助达成的协议」，还说这份协议「无偿」，不用付费或收费。此外并未提供进一步细节。

马尔地夫国防部在社群媒体平台X的贴文中表示，这份协议是为了促进「更强健的双边关系」。

对于中国愈来愈常在印度洋展示势力，以及在马尔地夫和印度邻国斯里兰卡施展影响力，印度抱持怀疑态度。

马尔地夫与斯里兰卡这两个南亚岛国都处于关键的东西向国际海运航线中途位置，具有战略地位。

马尔地夫政府2月允许具争议性的中国科研船「向阳红3号」进入其水域，显示马尔地夫外交重心由其传统捐助国印度转向中国。

向阳红3号原本要停靠斯里兰卡，但在印度反对下遭到拒绝后，转而来到马尔地夫首都玛莱（Male）。印度将这艘船视为间谍船。

马尔地夫卫生部表示，中国还在3日捐赠了12辆电动救护车。