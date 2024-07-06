和哈玛斯仍有分歧 以色列将派代表团赴卡达展开新停火谈判

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（法新社耶路撒冷5日电） 以色列今天表示，在如何达成加萨停火与释放人质方面，以色列与「哈玛斯」（Hamas）之间仍存有「分歧」，以色列下周将派出代表团与卡达调停者举行新会谈。

以色列情报机构摩萨德（Mossad）局长巴尼亚（David Barnea）率领的代表团今天在杜哈与调停者举行首轮会谈之后，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的发言人发表上述声明。

尼坦雅胡的发言人在声明中说：「双方同意，以色列谈判人员下周将前往杜哈继续会谈。两造之间仍存有分歧。」

自去年11月以哈停火一周，哈玛斯释放80名以色列人质、以换取240名遭关押在以色列监狱的巴勒斯坦人以来，加萨以哈战争一直没有停火，持续打了9个月。

美国一直与卡达和埃及合作，试图居中斡旋敲定协议，并提到尼坦雅胡决定派遣代表团到卡达的重要性。

一名高阶官员说，美国认为以色列与哈玛斯「有相当大的机会」可达成协议。

法新社根据以色列数据所做的统计显示，哈玛斯去年10月7日对以色列南部发动空前攻击，造成1195人死亡，其中大多数是平民。这场袭击引发了加萨战争，各界担忧冲突将扩及黎巴嫩。

哈玛斯同时劫持了人质，目前仍有116人困在加萨，其中42人已经身亡。

根据哈玛斯治下的加萨卫生部统计，以色列发动军事攻击回应哈玛斯攻击，目前在加萨造成至少3万8011人丧命，其中多半也是平民。