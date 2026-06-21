和平进程命运坎坷 哥伦比亚明选总统左右决战

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（法新社波哥大20日电） 哥伦比亚明天将选出新总统，选民将在白宫支持的极右派律师与左派参议员之间做出抉择。这场选举结果，将决定哥伦比亚坎坷不平的和平进程命运，以及与华府之间的紧张关系。

多达4100万选民将在支持度领先的候选人艾思普雷雅（Abelardo de la Espriella）与其对手塞培德（Ivan Cepeda）之间做出选择。这是拉丁美洲近期一系列在左派与右派之间高度两极化选举的最新一例。

安全议题主导了这场选战。在此之前，接连发生炸弹攻击，以及一名保守派总统候选人光天化日下，在波哥大遭到谋杀，都使选情蒙上阴影。

拥有美国与哥伦比亚双重国籍、自封为「老虎」的艾思普雷雅，在5月第一轮投票中胜出。他当时承诺，将对拒绝签署2016年和平协议的贩毒游击组织发动强硬打击。

他接受法新社采访时表示，如果当选，他希望获得美国的支持，对生产古柯硷主要原料古柯的武装团体发动为期90天的空袭行动。

现年63岁的塞培德是一名参议员兼人权捍卫者，他也是推动与武装团体谈判，以实现「全面和平」政策的关键人物。

他是遭右派准军事组织杀害的一名共产主义参议员之子，也是即将卸任总统裴卓（Gustavo Petro）的政治继承人。裴卓因宪法限制无法再度参选。