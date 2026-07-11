哈利携梅根与子女与英王查尔斯三世再会

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（法新社伦敦10日电） 英国媒体报导，英国国王查尔斯三世（Charles III）与卡蜜拉王后（Queen Camilla）今天与哈利王子、梅根（Meghan）及他们的两个孩子会面，为4年来首次相聚。

英国联合社（PA）与数家媒体指出，哈利王子（Prince Harry）一家人是从欧洲某个不便公开的地点出发，前往英王查尔斯位于英格兰西南部的私人住宅海格洛夫庄园（Highgrove）进行这次会面。 哈利6日抵达英国，此行是为了他创办的永不屈服运动会（Invictus Games）明年赛事展开1周年倒数活动。这项赛事专为伤残退伍军人举办。 据报导，由于哈利方面请求警方保护遭到拒绝后，梅根、7岁儿子亚契（Archie）以及5岁女儿莉莉贝（Lilibet）原本预计不会同行。 白金汉宫并未立即回应法新社的置评请求。 哈利和梅根自2020年便定居加州，而两名子女自2022年后便未曾见过祖父。 哈利与其他知名人士7日在控告英国小报「每日邮报」（Daily Mail）的诉讼中败诉。他们先前指控该报涉嫌非法搜集资讯。 他现在将于7月29日至30日面临另一场听证会，届时他与其他6名原告可能会被法院裁定支付高额法律费用。