哈希纳政府忽视最后通牒 孟加拉学生号召恢复示威

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（法新社达卡29日电） 在孟加拉总理哈希纳政府忽视学生要求当局释放学生团体领袖，并为有人在这场致命动乱中丧生道歉等最后通牒后，学生们号召今天展开新一波街头抗议。

这波动荡始于民众抗议抢手公职的录用配额政治化，随后扩大为总理哈希纳（Sheikh Hasina）执政15年来最严重的动乱。根据法新社统计警方和医院资料的结果，上周的暴力情事造成至少205人死亡。

孟加拉警方逮捕了数以千计的抗议者，而发起示威的学生团体「学生反歧视运动」（Students Against Discrimination）也有至少6名领袖被捕。

学生反歧视运动协调员卡德（Abdul Kader）透过声明表示：「政府持续对我们的运动展现全然漠视的态度。」

卡德说道：「我们呼吁全国各地举行抗议集会。我们请求所有孟加拉公民支持我们的要求，并加入我们的运动。」

学生反歧视运动领袖先前矢言，如果警方没有在昨晚的最后期限前释放他们的领袖，他们将结束为期一周的「休战」，再次发起新示威活动。

这个学生团体还要求哈希纳为示威期间发生的暴力情事公开道歉，将她麾下几位部长革职，并重新开放全国各地在动乱最严重期间关闭的学校及大学。