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哈玛斯任命辛瓦新领袖 以色列：必死无疑

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（法新社加萨走廊6日电） 巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」新领袖辛瓦是哈玛斯安全机构主要创始人之一，曾在以色列监狱服刑，如今接替上周遭暗杀身亡的哈尼雅，成为哈玛斯政治局领导人。

辛瓦（Yahya Sinwar）目前仍是加萨走廊领导人，哈尼雅（Ismail Haniyeh）遭暗杀身亡导致整个中东地区紧张局势加剧，并引发人们对伊朗及其地区代理人对以色列发动协同攻击的担忧。

一名哈玛斯高阶官员告诉法新社，选择辛瓦作为哈玛斯领导人传递出强烈的讯息，即哈玛斯将「继续其抵抗之路」。

辛瓦遭控是去年10月7日哈玛斯攻击以色列的主谋。根据法新社统计和以色列官方数据，这是以色列史上最严重的一次冲突，造成1198人死亡，251人沦为人质。

这场攻击发生后，以色列军方坚称辛瓦「必死无疑」，不过此后辛瓦就音讯全无。

位于巴黎的阿拉伯研究与政治研究中心（CAREP）的塞拉（Leila Seurat）表示，10月7日的攻击可能已经策划了一两年，「让所有人都大吃一惊」，并且「改变了当地的权力平衡」。

辛瓦出生于加萨南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）难民营，1987年第一次巴勒斯坦大起义爆发时，辛瓦加入雅新（Sheikh Ahmad Yassin）当时创立的哈玛斯。

辛瓦于隔年建立该组织的内部安全机构，并继续领导情报部门来驱逐和无情惩罚、有时甚至杀害遭控泄漏资讯给以色列的巴勒斯坦人。

根据以色列媒体发表的安全官员审讯笔录，辛瓦声称在甘尤尼斯墓地用巴勒斯坦传统头巾「库菲亚」（Keffiyeh）勒死一名涉嫌通敌的人。

辛瓦毕业于加萨伊斯兰大学（Islamic University），他在以色列服刑的23年间，习得一口流利的希伯来语，据说他对以色列文化和社会有深切了解。

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