哈玛斯反对美接管加萨计画 批川普构想背弃巴勒斯坦

（法新社加萨市1日电） 巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）今天谴责美国总统川普据传考虑由美国接管加萨走廊并将其人口重新安置的计画，声称「加萨不是待售商品」。

自2023年10月7日哈玛斯分子攻击以色列后将近两年来，大部分加萨走廊（Gaza Strip）已经变为废墟，其中绝大多数人口至少被迫流离失所一次。

华盛顿邮报昨天报导，川普政府内部正流传一项加萨战后计画，内容显示美国将管理加萨至少10年、重新安置加萨人并将当地重建成为度假胜地和制造业枢纽。

报导说，根据华盛顿邮报已检视的内容，重建期间，加萨走廊的200万人口至少会暂时「自愿性」前往他国或被安置到加萨的限制区域内。

哈玛斯政治局成员奈姆（Bassem Naim）今天抨击该项提案，声称「加萨不是待售商品」，「加萨是……更大巴勒斯坦家园的一部分」。

另一位不愿透露姓名的哈玛斯官员告诉法新社，该组织「拒绝所有这些背弃我们人民并让占领者留在我们土地上的计画」。

他们表示，这些提案「毫无价值和不公正」，并补充说，该提案的任何细节都没有传达给哈玛斯。

一名37岁的巴勒斯坦人在加萨市的一个帐篷里对法新社表示，报导的提案是「无稽之谈」。

「如果他们想帮助加萨，已知的方法是：对以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）施加压力，让他停止战争和杀戮。」（编译：陈政一）