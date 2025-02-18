哈玛斯将再释放6人质并归还4具遗体

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（法新社耶路撒冷18日电） 巴勒斯坦伊斯兰主义运动组织哈玛斯稍早宣布，22日释放6名遭到扣押在加萨走廊的生还人质之前，20日将会先归还4具人质遗体，以色列证实这项消息。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室在声明中指出，以色列和哈玛斯（Hamas）在埃及首都开罗进行间接谈判期间，「达成预定第一阶段停火期间释放的6名人质将于22日获释」。声明并表示，哈玛斯20日将会归还4具人质遗体，下周还会再归还另外4具。

哈玛斯于2023年10月7日突袭以色列，引爆以、哈长达15个月战斗，双方达成脆弱的停火协议已于1月19日生效。

根据协议，哈玛斯于停火第一阶段将释放33名以色列人质，截至目前已有19人获释，换取以方释放逾1000名巴勒斯坦囚犯。以色列表示，其余14名人质当中有8人已经死亡。

在停火协议范围之外，自从2023年哈玛斯发动突袭以来就被扣押在加萨走廊（Gaza Strip）的5名泰国公民也已经获释。

20日的行动将是自从战争爆发以来，哈玛斯首度归还人质遗体。

停火协议第一阶段将于3月1日到期，内容涵盖永久性结束战争的第2阶段停火的谈判工作尚未展开。

以色列和哈玛斯交相指控对方违反停火协议。美国总统川普提出广受谴责提议，希望由美国掌控饱受战火摧残的加萨，并且重新安置逾200万居民，为协议的落实平添压力。