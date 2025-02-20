哈玛斯将移交4名以色列战俘遗体 含2名最年幼人质

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（法新社加萨市20日电） 哈玛斯今天将移交4名以色列人质遗体，其中包括最年轻人质、毕巴斯家族2名最年幼成员。毕巴斯家族也成为以哈战争爆发迄今以国人质危机的象徵。

据报导，这是2023年10月7日哈玛斯跨境攻袭以色列并引发战争以来首度移交以国人质遗体。

哈玛斯表示，将在加萨南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）归还毕巴斯（Yarden Bibas）的妻子希利（Shiri Bibas）、2名稚子克菲尔（Kfir Bibas）和艾利尔（Ariel Bibas），以及第4名人质利夫希茨（Oded Lifshitz）的遗体。

根据获美国支持、上月在卡达和埃及调解下达成的加萨停火协议，毕巴斯已于本月1日获释，并被送回以国。他是2名稚龄人质的父亲，其中克菲尔遭挟持时才9个月大，艾利尔年仅4岁。

从哈玛斯成员拍摄并播放的影片画面可见，哈玛斯发动攻击当日，希利和她的2名稚子在邻近加萨走廊边境的家中遭到绑架。

以国总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，今天「对以色列全国来说将是极其艰难、令人心碎、悲痛的一天」。

在停火协议首阶段，哈玛斯迄今已释放19名以国人质，并在红十字会（Red Cross）斡旋下进行一系列换人行动，换取逾1100名遭以色列监禁的巴勒斯坦人。