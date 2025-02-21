哈玛斯归还人质遗体前示众 以色列总理怒批怪物

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（法新社特拉维夫20日电） 巴勒斯坦武装组织哈玛斯今天将4名人质遗体归还以色列，数千名以色列民众随后集会默哀悼念死者。以色列总理尼坦雅胡谴责哈玛斯举行公开移交仪式，怒批哈玛斯是「怪物」。

这4名人质包括毕巴斯（Shiri Bibas）和她的2名幼子。对许多以色列人来说，他们成为2023年10月7日被哈玛斯（Hamas）绑架以来遭受磨难的人质象徵。

在为期6周的脆弱加萨走廊（Gaza Strip）停火协议下，这是哈玛斯首次移交遗体，与之前多次释放活的人质情景形成鲜明对比。

以色列群众今天晚间聚集在被称为「人质广场」（Hostages Square）的特拉维夫广场，声援罹难人质的家属。

巴勒斯坦武装分子今天稍早在加萨南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）一处曾是墓地的地方举行移交人质遗体仪式。

哈玛斯和其他巴勒斯坦武装团体成员在台上展示4具黑色灵柩，每具都有死者的照片，除了毕巴斯和她2名幼子克菲尔（Kfir Bibas）和艾利尔（Ariel Bibas）的照片，还有第4名人质利夫希茨（Oded Lifshitz）的照片。

附近的飞弹模型上写着：「他们被美国炸弹炸死。」

哈玛斯称毕巴斯一家是在以哈战争初期命丧以军空袭，但以色列从未证实这种说法。

尼坦雅胡之后在影片中表示「我们都对哈玛斯怪物感到愤怒」，并再度誓言消灭这个武装组织。（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）