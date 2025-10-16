哈玛斯归还以色列人质遗体 2人身分确认

（法新社耶路撒冷16日电） 以色列军方今天宣布，巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）昨晚归还的两具人质遗体身分已经确认，分别是海曼与阿崔希。

军方声明表示：「在国家法医研究所（National Institute of Forensic Medicine）完成身分鉴定程序后，（以色列军方）代表已通知海曼（Inbar Hayman）与阿崔希（Mohammad al-Atrash）的家属，他们的遗体已被归还，将入土为安。」

海曼是来自海法（Haifa）的涂鸦艺术家，在以色列诺瓦音乐节（Nova Music Festival）遇袭丧命时年仅27岁，遗体随后被带至加萨（Gaza）。

39岁的军事将领阿崔希有贝都因族（Bedouin）血统，他在哈玛斯2023年10月7日突袭以色列的战斗中阵亡后，遗体同样被带到加萨。

以色列国防部长卡兹（Israel Katz）今天在社群平台X发文，代表「整个国防体系」向两名罹难者的家属表达哀悼之意。

他写道：「殷巴（海曼）在诺瓦音乐节遭哈玛斯绑架并杀害；而穆罕默德（阿崔希）则在英勇保护部队士兵时战死。」

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室说，政府「与这两个家庭及所有罹难人质家属同感悲痛」。 声明还说：「哈玛斯恐怖组织必须履行对调解方的承诺，根据协议归还人质。在这件事上，我们不会妥协。」

卡兹昨晚警告，若哈玛斯拒绝遵守协议，以色列将恢复军事行动。

哈玛斯方面则表示，已将所有能够找到的人质遗体悉数交还，若要寻回更多人质遗体，需要专业的搜寻设备。（编译：刘文瑜）