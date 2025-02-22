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哈玛斯归还遗体 以色列家属证实是2年幼人质母亲

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（法新耶路撒冷22日电） 以色列毕巴斯家族今天表示，巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）昨天归还以色列的人质遗体，经确认身分是2023年10月遭挟持的希利。

红十字国际委员会（International Committee of the Red Cross）表示，已转交以色列当局更多具遗体，但未透露遗体身分后，以色列尼尔奥兹集体农场（Kibbutz Nir Oz）今天稍早证实希利（Shiri Bibas）已经遇害。

毕巴斯家族发布声明说：「经法医研究中心（Institute of Forensic Medicine）鉴识后，今晨我们得知我们最害怕的消息，我们的希利遭挟持期间遇害。如今她已回归故土，与儿子、丈夫、姊妹和所有她的家人团聚，得享安息。」

哈玛斯20日移交以色列4具遗体，并声称他们分别是希利、希利的两名幼儿，以及一名年长的人质。

虽然希利的两个儿子与年长人质的遗体经确认身分无误，但以色列当局说，第4具遗体不是希利，引发以色列举国上下悲愤。

不过，哈玛斯昨天移交红十字会新的遗体，目前确认遗体身分是希利。

哈玛斯长久以来坚称，以色列于以哈战争之初发动的空袭，造成希利和她的两个儿子克菲尔（Kfir Bibas）和艾利尔（Ariel Bibas）遇害。

自从哈玛斯2023年10月7日袭击以色列南境爆发以哈战争以来，毕巴斯家族已成为以色列人质遇难的象徵。

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