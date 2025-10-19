哈玛斯归还2具人质遗体 以方确认其中1人身分

（法新社耶路撒冷19日报）以色列今天表示，巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）昨天归还2具人质遗体，已确认其中一名罹难者是54岁的恩格尔（Ronen Engel）。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室发表声明说，军方「已通知恩格尔家属，他们挚爱家人的遗体已送回以色列，并完成身分确认」，强调以色列将全力以赴，「直到所有罹难人质遗体归还为止」。 恩格尔是尼尔奥兹（Nir Oz）集体农场（Kibbutz）居民，他在2023年10月7日哈玛斯袭击以国南部时，在住家遭哈玛斯绑架并杀害，随后遗体被带往加萨。以色列军方同年12月1日宣布恩格尔的死讯。

恩格尔之妻恩格尔―巴特（Karina Engel-Bart）及2名子女米卡（Mika）和悠瓦 （Yuval），当时在安全室避难时也遭哈玛斯劫持，后来在首轮停火期间获释。

恩格尔是哈玛斯昨天归还以色列的2具人质遗体其中之一。由于在加萨瓦砾堆中寻找人质遗体进度大幅延迟，使得以哈之间脆弱的停火再度受到威胁。

恩格尔生前是摄影记者，也曾在以色列南部尼格夫地区（Negev）类似红十字会的红色大卫之星（MADA）担任志工，负责驾驶救护车。

根据美国斡旋的停火协议，哈玛斯已全数归还20名生还人质及12具人质遗体。协议规定，哈玛斯 需在格林威治标准时间20日上午9时前，归还所有以色列幸存人质或人质遗体。

哈玛斯已表明需要更多时间和技术协助，从加萨瓦砾堆中寻找剩余人质遗体。