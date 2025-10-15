哈玛斯归还4具以色列人质遗体 3名死者身分已确认

afp_tickers

3 分钟

（法新社耶路撒冷15日电） 巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」昨晚归还4具以色列人质的遗体，经法医鉴定后，其中3名人质的家属今天证实遗体是他们的亲人。据传第4具遗体是加萨居民，但当局尚未证实。

在以色列法医研究实验室确认身分后，人质巴鲁克（Ouriel Baruch）、李威（Eitan Levy）及尼姆罗迪（Tamir Nimrodi）的家属分别在社群媒体上发表声明。

至于巴勒斯坦武装分子昨晚归还的第4具遗体，目前尚未确认身分。

加萨（Gaza）战争持续两年后，以哈双方按最新停火协议，执行上述遗体归还行动。遗体先被交给红十字会（Red Cross），然后再转送以色列。

耶路撒冷（Jerusalem）居民巴鲁克的家属表示：「经历两年漫长的祈祷、期盼并保持信念，我们带着无尽哀伤与悲痛宣布，亲爱的巴鲁克的遗体从加萨回来了。」巴鲁克2023年10月7日参加诺瓦音乐节（Nova Music Festival）时被掳走，当时年纪是35岁。

尼姆罗迪与李威的家属也证实遗体返国的消息。

尼姆罗迪的父亲在脸书（Facebook）发文写道：「我们带着破碎的心与难以承受的悲伤宣布，我挚爱的长子塔米尔（Tamir）的遗体昨天从加萨回来了。」士兵塔米尔是在以色列靠加萨边界的一处军事基地被掳走，当时年仅18岁。

李威的家属也宣布遗体终于返国。这名53岁计程车司机在哈玛斯袭击当天早上送友人至贝里集体农场（Kibbutz Beeri）后遇害，同日遗体就被带往加萨。

以色列第12频道电视台（Channel 12 TV）今天报导，昨天归还的第4具人质遗体是加萨居民的遗体，当局尚未予以证实。