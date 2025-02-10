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哈玛斯暂缓释放人质 以哈互控违反停火协议

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（法新社加萨走廊10日电） 巴勒斯坦武装组织哈玛斯今天指控以色列违反加萨走廊停火协议，将延后执行任何进一步的人质与囚犯互换，以色列军方则表示，以国部队已经为「任何可能的情况」做好准备。

今年1月19日生效的停火协议大致上结束了加萨走廊（Gaza Strip）持续超过15个月的战火，之后哈玛斯（Hamas）释放5批以色列人质，以方也释放数以百计的巴勒斯坦囚犯。 哈玛斯旗下武装团体艾兹丁・卡萨姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）的发言人乌贝达（Abu Ubaida）透过声明说，下次释放人质「原定2025年2月15日周六进行，但会延后直到另行通知」。

乌贝达指出，以色列过去3个星期违反停火协议的行径，包括让流离失所的民众延迟返回加萨走廊北部，并把他们当成攻击目标，还有在加萨走廊的不同地区开火，以及阻止救援物资送入当地。 他还提到，人质能否获释取决于以色列是否遵守协议内容，只要以色列遵守停火协议，哈玛斯就会遵守。

哈玛斯发布这份声明之际，各方谈判人员预计未来几天在卡达举行会议，讨论加萨走廊停火协议第一阶段42天的实施情况。

以色列国防部长卡兹（Israel Katz）则表示，哈玛斯的声明「彻底违反」停火协议，这代表可能会恢复战斗。

卡兹透过声明说道：「我已指示以色列国防军做好最高级别戒备，以因应加萨可能发生的任何情况。」

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