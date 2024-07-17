哈玛斯称以色列发动3次空袭 酿数十人丧命

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（法新社加萨16日电） 巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯控制的加萨当局表示，以色列对加萨发动3次空袭，造成数十名巴勒斯坦人丧命。尽管美国一再批评平民伤亡人数过高，以军仍持续轰炸加萨。

加萨民防机关发言人巴萨尔（Mahmud Bassal）说，以色列在一个小时内，对饱受战争蹂躏的加萨发动3次空袭，造成至少44人死亡，数十人受伤。以色列证实其中两次攻击是由他们所发动。

卫生部表示，加萨南部马瓦希（Al-Mawasi）的一个加油站遇袭，造成17人丧命，巴勒斯坦红新月会（Palestinian Red Crescent）表示，几乎同时发生的另一起攻击锁定加萨中部纽瑟拉特（Nuseirat）难民营一所由联合国开办的学校，夺走5条人命。

民防机构表示，第3起攻击发生在加萨北部一处圆环，当时附近有一群人，不过当局并未提供具体伤亡情况。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）说，国务卿布林肯（Antony Blinken）稍早已向两名以色列高官转达华府「严重关切」以色列对加萨发动致命攻击。

米勒在布林肯会见以色列战略事务部长德默尔（Ron Dermer）和国家安全顾问哈尼比（Tzachi Hanegbi）后表示：「我们看见平民伤亡人数已从冲突高峰下滑…但仍高得令人无法接受。」

华府一直在推动以色列和哈玛斯（Hamas）达成休战。

哈玛斯领袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）14日表示，哈玛斯退出旨在达成协议的间接谈判，以抗议以色列的「大屠杀」，包括加萨卫生部称至少酿成92人丧命的一次大规模攻击。

他说，当以色列「对达成停火和换囚协议展现认真的态度」，哈玛斯才会准备重返间接谈判。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天矢言要加强对哈玛斯施压。

他说：「现在正是加强施压，将所有人质带回家，无论他们是生是死，并实现所有战争目标的时候了。」（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）