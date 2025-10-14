哈玛斯移交4具人质遗体 以色列军方已确认身分

（法新社耶路撒冷14日电） 以色列军方今天宣布，哈玛斯昨天移交的4具人质遗体已确认身分，其中两人分别为26岁以色列青年伊鲁兹、22岁尼泊尔学生约希，另外两位死者的姓名则应家属要求尚未公布。

巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）2023年10月7日突袭以色列时，当时26岁的伊鲁兹（Guy Iluz）也在遇袭的诺瓦音乐节（Nova Music Festival）现场。

据报，伊鲁兹试图驾车逃离现场，稍后他躲到一棵树上，在那里最后一次与父母联系，接着便被武装分子捕获并带至加萨走廊（Gaza Strip）囚禁。

根据以色列军方，受伤的伊鲁兹遭到活擒，但之后因缺乏医疗照护而伤重不治。以军并未提及他的实际过世日期，但他于2023年12月被宣告死亡。

伊鲁兹曾为多位知名以色列音乐家担任音响技术人员。

约希是尼泊尔农业培训小组成员，该小组是在哈玛斯发动攻击前3周抵达以色列，当时约希22岁。

约希是在亚鲁米集体农场（Kibbutz Alumim）遭到绑架，在武装分子抵达当地前不久，他被拍到与其他泰国工人一同躲藏避难。

以色列军方表示：「根据评估，他是在战争头几个月的被囚禁期间遭到杀害。」

约希的尼泊尔好友卡特尔（Himanchal Kattel）是农业培训小组唯一的幸存者，他告诉法新，攻击者把一颗手榴弹丢进他们的避难处，是约希在手榴弹爆炸前将它扔出去，救了卡特尔一命。

以色列「人质及失踪家庭论坛」（Hostages and Missing Families Forum）透过声明指出，伊鲁兹跟约希的遗体被归还，为其家属带来些许安慰，但在其余24具人质遗体全数移交前，他们反对迈向和平进程的下一阶段。

作为美国总统川普（Donald Trump）斡旋的停火协议一环，哈玛斯昨天释放所有20位幸存人质，随后再移交4具人质遗体。

哈玛斯仍持有另外24具人质遗体，预计也会根据停火协议条款进行移交。